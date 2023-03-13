Щербаковъ Ефимъ
Место рожденияКняжуха, Сарайский уездъ
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Шуруповъ Миней
Мать: Шурупова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шуруповъ Александръ
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаковъ Клементий
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Щербакова) Ульяна
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Щербаковъ Петръ
Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева