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Щербаковъ Ефимъ

Место рождения

Княжуха, Сарайский уездъ

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шуруповъ Миней

Мать: Шурупова Анна Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Маланья Сергеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шуруповъ Александръ

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаковъ Клементий

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Щербакова) Ульяна

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щербаковъ Петръ

Мать ребёнка: Щербакова Маланья Сергеева

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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