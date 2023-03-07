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Щербаковъ Петръ
Щербаковъ Петръ
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Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1781
Пол
Мужской
Отец
Щербаковъ Ефимъ
1746 г.р.
Мать
Щербакова Маланья Сергеева
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Щербаковъ Ефимъ
Мать:
Щербакова Маланья Сергеева
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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