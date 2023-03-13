Щербакова Маланья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шуруповъ Александръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаковъ Клементий
Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Щербакова) Ульяна
Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Щербаковъ Петръ
Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ