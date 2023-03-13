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Щербакова Маланья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шуруповъ Александръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаковъ Клементий

Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Щербакова) Ульяна

Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Щербаковъ Петръ

Отец ребёнка: Щербаковъ Ефимъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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