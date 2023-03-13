Шурупова Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шуруповъ Василий
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Шуруповъ) Улита
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1746
Сын: Щербаковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шуруповъ Кузьма
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1757
Сын: Щербаковъ Яковъ
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Шурупова) Степанида
Отец ребёнка: Шуруповъ Миней