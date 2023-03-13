Шурупова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурупова Анна Петрова

Шурупова Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шуруповъ Василий

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Шуруповъ) Улита

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1746

Сын: Щербаковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шуруповъ Кузьма

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1757

Сын: Щербаковъ Яковъ

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Шурупова) Степанида

Отец ребёнка: Шуруповъ Миней

Мы используем куки для улучшения работы сайта.