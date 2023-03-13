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Шуруповъ Миней

Место рождения

Княжуха, Сарайский уездъ

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Шуруповъ Кондратий

Мать: Шурупова Дарья Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Шуруповъ Василий

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Шуруповъ) Улита

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Щербаковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Шуруповъ Кузьма

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Щербаковъ Яковъ

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Шурупова) Степанида

Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова

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