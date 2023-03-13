Шуруповъ Миней
Место рожденияКняжуха, Сарайский уездъ
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Шуруповъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шуруповъ Василий
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Шуруповъ) Улита
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Щербаковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шуруповъ Кузьма
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Щербаковъ Яковъ
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Шурупова) Степанида
Мать ребёнка: Шурупова Анна Петрова