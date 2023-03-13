Шурупова Дарья Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Шуруповъ Миней
Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий
Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шуруповъ Кирьянъ
Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий
Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Шуруповъ Исай
Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий
Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Шуруповъ Перъ
Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шуруповъ Кондратий