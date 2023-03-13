Шурупова Дарья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурупова Дарья Константинова

Шурупова Дарья Константинова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Шуруповъ Миней

Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий

Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шуруповъ Кирьянъ

Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий

Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1738

Сын: Шуруповъ Исай

Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий

Княжуха, Сарайский уездъ
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шуруповъ Перъ

Отец ребёнка: Шуруповъ Кондратий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуруповъ Кондратий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close