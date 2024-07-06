Губжев Заур Замирович
Место рождения
Дата рождения18.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Дисана Зауровна
Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Элина Зауровна
Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Ирина Зауровна
Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2023
Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна