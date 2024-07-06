Губжев Заур Замирович 18.07.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Заур Замирович

Место рождения

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

18.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1982

Отец: Губжев Замир Муаедович

Мать: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Дисана Зауровна

Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Элина Зауровна

Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Ирина Зауровна

Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Рождение ребёнка
15.02.2023

Сын: Губжев Мухаммад Заурович

Мать ребёнка: Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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