Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Заира Замировна
Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1982
Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович
Рождение ребёнка
10.03.1992
Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович