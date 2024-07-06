Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна 28.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Заира Замировна

Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Замир Муаедович

Рождение ребёнка
18.07.1982

Сын: Губжев Заур Замирович

Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Губжев Аскер Замирович

Отец ребёнка: Губжев Замир Муаедович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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