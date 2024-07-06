Губжева (Мезова) Альбина Замировна 27.02.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Мезова) Альбина Замировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Дисана Зауровна

Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Элина Зауровна

Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Ирина Зауровна

Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Заур Замирович

Рождение ребёнка
15.02.2023

Сын: Губжев Мухаммад Заурович

Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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