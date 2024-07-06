Губжева (Мезова) Альбина Замировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Дисана Зауровна
Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Элина Зауровна
Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Ирина Зауровна
Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.2023
Отец ребёнка: Губжев Заур Замирович