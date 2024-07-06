Губжев Замир Муаедович 13.07.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Замир Муаедович

Место рождения

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

13.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1960

Отец: Губжев Муаед Заремукович

Мать: Губжева (Жамбекова) Халимат

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Заира Замировна

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Рождение ребёнка
18.07.1982

Сын: Губжев Заур Замирович

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Губжев Аскер Замирович

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна

Алтуд, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

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