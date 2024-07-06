Губжев Замир Муаедович
Место рождения
Дата рождения13.07.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Заира Замировна
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1982
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна
Рождение ребёнка
10.03.1992
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Светлана Хусейновна