Свищева Ефимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 или 1799
Дата смерти06.08.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тарасовна
Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Тарасовна
Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1823
Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич
Смерть
06.08.1871