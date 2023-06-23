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Свищева Ефимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 или 1799

Дата смерти

06.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 или 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свищев Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тарасовна

Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Тарасовна

Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Свищев Тимофей Тарасович

Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1823

Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Свищев Тарас Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
06.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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