Свищев Тарас Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Свищев Василий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тарасовна
Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Тарасовна
Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.02.1823
Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно