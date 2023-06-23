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Свищев Тарас Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Свищев Василий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тарасовна

Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Свищева (Свищева) Дарья Тарасовна

Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Свищев Тимофей Тарасович

Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.02.1823

Дочь: Свищева (Свищева) Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Свищева Ефимия Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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