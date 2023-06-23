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Свищев Тимофей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Свищев Тарас Васильевич

Мать: Свищева Ефимия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свищева Параскева Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Свищев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Зенкина (Свищева) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Слепцова (Свищева) Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1855

Сын: Свищев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1859

Сын: Свищев Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1863

Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1866

Сын: Свищев Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Имя Татьяна, данное при рождении, изменено указом Воронежской Духовной Консистории от 17.08.1884 № 824
Смерть
Неизвестно

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