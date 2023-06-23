Свищев Тимофей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Свищев Тарас Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Зенкина (Свищева) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Слепцова (Свищева) Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1855
Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1859
Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1866
Мать ребёнка: Свищева Параскева Алексеевна
Имя Татьяна, данное при рождении, изменено указом Воронежской Духовной Консистории от 17.08.1884 № 824
Смерть
Неизвестно