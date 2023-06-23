Свищева Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Слепцова (Свищева) Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Свищев Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
17.08.1855
Отец ребёнка: Свищев Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
12.09.1859
Отец ребёнка: Свищев Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
03.07.1863
Дочь: Свищева (Свищева) Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Свищев Тимофей Тарасович
Рождение ребёнка
11.01.1866
Отец ребёнка: Свищев Тимофей Тарасович
Имя Татьяна, данное при рождении, изменено указом Воронежской Духовной Консистории от 17.08.1884 № 824
Смерть
Неизвестно