Котенко (Котенкова) Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.07.1880 ст.
Мария Яковлевна (Белокур) Филатова
Восприемник
14.06.1881 ст.
Агриппина Лукьяновна (Коноваленко) Река
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
03.09.1885 ст.
Марфа Авраамовна Котенко
Восприемник
18.08.1888 ст.
Павел Данилович Рудоменко
Восприемник
03.09.1888 ст.
Ефим Лукьянович Коноваленко
Восприемник
17.11.1888 ст.
Екатерина Гавриловна Котенко
Восприемник
13.01.1891 ст.
Павел Лукьянович Коноваленко
Восприемник
21.02.1891 ст.
Евдокия Николаевна Щербакова
Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.
Дочь: Белокур Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович
Восприемник
16.03.1894 ст.
Трофим Николаевич Щербаков
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-9?i=220&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.
Сын: Котенко Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович
https://gwar.mil.ru/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Дочь: Котенко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-2?i=544&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно