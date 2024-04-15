Котенко (Котенкова) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Котенкова) Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.07.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Яковлевна (Белокур) Филатова
Восприемник
14.06.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Лукьяновна (Коноваленко) Река
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Муж: Котенко Федор Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
03.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Марфа Авраамовна Котенко
Восприемник
18.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Данилович Рудоменко
Восприемник
03.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефим Лукьянович Коноваленко
Восприемник
17.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Гавриловна Котенко
Восприемник
13.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Лукьянович Коноваленко
Восприемник
21.02.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Николаевна Щербакова
Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.

Дочь: Белокур Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
Восприемник
16.03.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Трофим Николаевич Щербаков
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.

Сын: Котенко Андрей Федорович

Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-9?i=220&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.

Сын: Котенко Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://gwar.mil.ru/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Дочь: Котенко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Котенко Федор Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-2?i=544&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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