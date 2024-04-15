Котенко Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.12.1880 ст.
Иосиф Петрович Рудоменко
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.02.1886 ст.
Федор Моисеевич Рудоменко
Восприемник
08.08.1891 ст.
Клавдия Петровна Антюхова
Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.
Дочь: Белокур Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.
Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-9?i=220&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.
Сын: Котенко Пантелеймон Федорович
Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна
https://gwar.mil.ru/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Дочь: Котенко Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-2?i=544&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно