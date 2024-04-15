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Котенко Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Петрович Рудоменко
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Жена: Котенко Феодосия Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Моисеевич Рудоменко
Восприемник
08.08.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Клавдия Петровна Антюхова
Рождение ребёнка
25.10.1892 ст.

Дочь: Белокур Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.10.1896 ст.

Сын: Котенко Андрей Федорович

Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C4-9?i=220&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
26.07.1898 ст.

Сын: Котенко Пантелеймон Федорович

Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://gwar.mil.ru/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Дочь: Котенко Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Котенко Феодосия Григорьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-2?i=544&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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