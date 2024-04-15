Белокур (Котенко) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1892 ст.
Крещение
25.10.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
07.11.1910 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS2K-C?i=105&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно