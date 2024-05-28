Никифор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Михаил Петрович
Мать: Ульяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алексей Никифорович2
Мать ребёнка: Ирина Владимировна