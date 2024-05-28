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Никифор Михайлович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Михаил Петрович

Мать: Ульяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алексей Никифорович2

Мать ребёнка: Ирина Владимировна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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