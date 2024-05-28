Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Пётр Иванович
Мать: Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Никитична
Смерть
1811