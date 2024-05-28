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Михаил Петрович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1764

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Пётр Иванович

Мать: Анастасия Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Никитична

Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1811
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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