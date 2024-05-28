Ульяна Никитична
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Петрович