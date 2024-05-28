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Ульяна Никитична

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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