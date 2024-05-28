Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алексей Никифорович2
Отец ребёнка: Никифор Михайлович