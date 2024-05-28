Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Алексей Никифорович2

Отец ребёнка: Никифор Михайлович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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