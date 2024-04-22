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Киселёв Савелий Иванович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Киселёв Иван Евдокимович

Мать: Киселёва Мария Степановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Жена: Киселёва Ульяна Ефимовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Сморыго Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.

Дочь: Фешкова Агафья Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Дочь: Слесарева Валентина Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.

Дочь: Слесарева Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Сын: Киселёв Пётр Савельевич

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Киселёва Мария Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Киселёва Ксения Савельевна

Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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