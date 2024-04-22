Киселёв Савелий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Жена: Киселёва Ульяна Ефимовна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Сморыго Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.
Дочь: Фешкова Агафья Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.
Дочь: Слесарева Валентина Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.
Дочь: Слесарева Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Киселёва Мария Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Киселёва Ксения Савельевна
Мать ребёнка: Киселёва Ульяна Ефимовна
Смерть
Неизвестно