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Киселёва Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Киселёв Захар Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Киселёв Савелий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Желамская Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Киселёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.

Дочь: Киселёва Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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