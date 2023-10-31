Киселёва Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Желамская Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
05.09.1872 ст.
Дочь: Киселёва Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно