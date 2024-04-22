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Киселёв Василий Иванович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Киселёв Иван Евдокимович

Мать: Киселёва Мария Степановна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.09.1896 ст.

Жена: Киселёва Феония Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Сын: Киселёв Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Киселёва Елена Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Сын: Киселёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1910 ст.

Сын: Киселёв Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.

Дочь: Киселёва Анна Васильевна

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1914 ст.

Сын: Киселёв Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Киселёва Феония Григорьевна

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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