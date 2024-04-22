Киселёва (Гультяева) Феония Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва (Гультяева) Феония Григорьевна

Киселёва (Гультяева) Феония Григорьевна

Место рождения

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.04.1878 ст.

Дата смерти

?.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1878 ст.

Отец: Гультяев Григорий Гаврилович

Мать: Гультяева Евгения Петровна

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.09.1896 ст.

Муж: Киселёв Василий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.

Сын: Киселёв Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.

Дочь: Киселёва Елена Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.

Дочь: Киселёва Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.

Сын: Киселёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1910 ст.

Сын: Киселёв Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.

Дочь: Киселёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1914 ст.

Сын: Киселёв Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович

Заборица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
?.03.1962
Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close