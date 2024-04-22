Киселёва (Гультяева) Феония Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1878 ст.
Дата смерти?.03.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1878 ст.
Бракосочетание
29.09.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1897 ст.
Сын: Киселёв Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1899 ст.
Дочь: Киселёва Елена Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1901 ст.
Дочь: Киселёва Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1910 ст.
Сын: Киселёв Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1912 ст.
Дочь: Киселёва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1914 ст.
Сын: Киселёв Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Киселёв Василий Иванович
Смерть
?.03.1962