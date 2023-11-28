Гультяева Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГультяева Евгения Петровна

Гультяева Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1876 ст.

Сын: Гультяев Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Гультяев Григорий Гаврилович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.

Дочь: Киселёва Феония Григорьевна

Отец ребёнка: Гультяев Григорий Гаврилович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Григорий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close