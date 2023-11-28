Гультяева Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1876 ст.
Сын: Гультяев Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
08.04.1878 ст.
Дочь: Киселёва Феония Григорьевна
Отец ребёнка: Гультяев Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно