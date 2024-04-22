Киселёва Ульяна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения18.12.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1871 ст.
Отец: Киселёв Ефим Власович
Бракосочетание
10.11.1891 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.
Дочь: Сморыго Прасковья Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.
Дочь: Фешкова Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.
Дочь: Слесарева Валентина Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.
Дочь: Слесарева Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Киселёва Мария Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.
Дочь: Киселёва Ксения Савельевна
Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно