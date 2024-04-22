Киселёва Ульяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва Ульяна Ефимовна

Киселёва Ульяна Ефимовна

Место рождения

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.12.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1871 ст.

Отец: Киселёв Ефим Власович

Мать: Киселёва Прасковья Ивановна

Хижа, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1891 ст.

Муж: Киселёв Савелий Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1892 ст.

Дочь: Сморыго Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1897 ст.

Дочь: Фешкова Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1899 ст.

Дочь: Слесарева Валентина Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.

Дочь: Слесарева Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Сын: Киселёв Пётр Савельевич

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Киселёва Мария Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1913 ст.

Дочь: Киселёва Ксения Савельевна

Отец ребёнка: Киселёв Савелий Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close