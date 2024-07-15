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Алексей Матвеев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1816 ст.

Отец: Матвей Симеонов

Мать: Домна Власова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Симеонова

Бракосочетание
26.10.1836 ст.

Жена: Матрона Карпова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-72Y?i=517&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Евфимия Симеонова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QLM?i=118&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Симеона Фомина сын Владимир и вольноотпущенная вдова Евдокия Матвеева
Смерть
Неизвестно

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