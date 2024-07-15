Алексей Матвеев
Место рождения
Дата рождения12.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
12.03.1816 ст.
Отец: Матвей Симеонов
Мать: Домна Власова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Симеонова
Бракосочетание
26.10.1836 ст.
Жена: Матрона Карпова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-72Y?i=517&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Евфимия Симеонова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QLM?i=118&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Симеона Фомина сын Владимир и вольноотпущенная вдова Евдокия Матвеева
Смерть
Неизвестно