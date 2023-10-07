Евфимия Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Матвеев
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QLM?i=118&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Симеона Фомина сын Владимир и вольноотпущенная вдова Евдокия Матвеева
Смерть
Неизвестно