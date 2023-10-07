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Евфимия Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1855 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-QLM?i=118&cc=1921824 Восприемники: того же села кр. Симеона Фомина сын Владимир и вольноотпущенная вдова Евдокия Матвеева
Смерть
Неизвестно
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