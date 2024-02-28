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Домна Власова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Влас Фомин

Мать: Агрипина Алексеева Елисеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1798

Муж: Матвей Симеонов

Нет листов о браке в книге
Рождение ребёнка
02.06.1805 ст.

Сын: Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQB4?i=519&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
04.12.1808 ст.

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-97VN?i=333&cc=1921824 Восприемники: дъячек Матвей Тимофеев и кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власова
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ксения Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

Рождение ребёнка
12.03.1816 ст.

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9W2R?i=362&wc=Q866-VPQ%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387405601&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власов... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1821 ст.

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Симеонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-98KZ?i=370&wc=Q866-K84%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387409801&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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