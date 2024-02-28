Домна Власова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Влас Фомин
Бракосочетание
1798
Муж: Матвей Симеонов
Нет листов о браке в книге
Рождение ребёнка
02.06.1805 ст.
Сын: Никифор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQB4?i=519&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
04.12.1808 ст.
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN5-97VN?i=333&cc=1921824 Восприемники: дъячек Матвей Тимофеев и кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ксения Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
Рождение ребёнка
12.03.1816 ст.
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-P8W?i=333&cc=1921824 Восприемник: дьячек Матвей Тимофеев
Рождение ребёнка
01.04.1818 ст.
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9W2R?i=362&wc=Q866-VPQ%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387405601&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власов... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1821 ст.
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Симеонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-98KZ?i=370&wc=Q866-K84%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387409801&cc=1921824 Восприемник: с. Заречья кр. Прокопия Максимова жена Ирина Власов... Показать все
Смерть
Неизвестно