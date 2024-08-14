Авдотья (Евдокия) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1838 ст.

Муж: Николай Иродионов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-Z88?i=529&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно

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