Авдотья (Евдокия) Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1838 ст.
Муж: Николай Иродионов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-Z88?i=529&cc=1921824 1й брак
Смерть
Неизвестно