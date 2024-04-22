Ежова (Ухова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Ухова) Мария Ефимовна

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Место рождения

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: Ухова Мария Павловна

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.07.1932

Дочь: Буслаева Альбина Васильевна

Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1934

Дочь: Гольцева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Ежов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович

Рождение ребёнка
06.03.1945

Сын: Ежов Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович

Рождение ребёнка
15.11.1947

Сын: Ежов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежов Василий Анисимович

Смерть
Неизвестно
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