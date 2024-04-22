Ежова (Ухова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Мать: Ухова Мария Павловна
Рождение ребёнка
13.07.1932
Дочь: Буслаева Альбина Васильевна
Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1934
Дочь: Гольцева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович
Рождение ребёнка
15.01.1942
Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович
Рождение ребёнка
06.03.1945
Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович
Рождение ребёнка
15.11.1947
Отец ребёнка: Ежов Василий Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно