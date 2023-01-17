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Ухова (Горчинина) Мария Павловна

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Место рождения

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

11.06.1877

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877

Отец: Горчинин Павел Иванович

Мать: Горчинина Анисья Родионовна

Стрюково, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Рождение ребёнка
03.09.1910

Сын: Ухов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.02.1913

Дочь: Ухова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.11.1917

Сын: Ухов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Ефим Павлович

Смерть
1955
Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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