Ухова (Горчинина) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1877
Дата смерти1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1877
Рождение ребёнка
03.09.1910
Сын: Ухов Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1913
Дочь: Ухова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович
Рождение ребёнка
13.11.1917
Отец ребёнка: Ухов Ефим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухов Ефим Павлович
Смерть
1955