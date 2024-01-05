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Ежов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942

Отец: Ежов Василий Анисимович

Мать: Ежова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
09.09.1968

Дочь: Бобкова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Ежова Галина Александровна

Рождение ребёнка
09.08.1975

Дочь: Мироненко Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Ежова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Галина Александровна

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