Ежов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1942
Отец: Ежов Василий Анисимович
Мать: Ежова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
09.09.1968
Дочь: Бобкова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Ежова Галина Александровна
Рождение ребёнка
09.08.1975
Дочь: Мироненко Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Ежова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно