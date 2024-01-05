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Ежов Василий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежов Анисим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1932

Дочь: Буслаева Альбина Васильевна

Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1934

Дочь: Гольцева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
15.01.1942

Сын: Ежов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
06.03.1945

Сын: Ежов Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
15.11.1947

Сын: Ежов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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