Ежов Василий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ежов Анисим
Рождение ребёнка
13.07.1932
Дочь: Буслаева Альбина Васильевна
Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1934
Дочь: Гольцева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
15.01.1942
Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
06.03.1945
Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
15.11.1947
Мать ребёнка: Ежова Мария Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно