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Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Мать: Быкова-Люлюкина Евдокия Антиповна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Жена: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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