Быков-Лутохин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна
Смерть
Неизвестно