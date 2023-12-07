Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Муж: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Дочь: (Быкова-Лутохина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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