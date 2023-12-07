Быкова-Лутохина (Горбушина) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Дочь: (Быкова-Лутохина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно