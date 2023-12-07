Быкова-Люлюкина Евдокия Антиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Быков-Люлюкин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Сын: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: Быкова-Люлюкина Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Аркадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич