Быкова-Люлюкина Евдокия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Люлюкина Евдокия Антиповна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков-Люлюкин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
05.12.1868 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.06.1870 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1876 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Быков-Лутохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1887 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Быкова-Люлюкина Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.04.1892 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1895 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Аркадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Дмитрий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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