Медведева (Земскова (Краснова)) Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Земскова (Краснова)) Акилина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Земсков (краснов) Егор Федоров

Мать: Земскова (краснова) ?

Бракосочетание
25.01.1823

Муж: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Максим Григорьев, Степан Иванов, Федот Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.03.1825

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
05.12.1829

Дочь: Луна Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Медведев Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
30.05.1832

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1834

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1836

Сын: Медведев Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрякова Пераскева Васильева

Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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