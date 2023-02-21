Медведева (Земскова (Краснова)) Акилина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
25.01.1823
поручители: Максим Григорьев, Степан Иванов, Федот Петров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
10.03.1825
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
05.12.1829
Дочь: Луна Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Медведев Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
30.05.1832
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
13.07.1834
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
26.10.1836
Сын: Медведев Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрякова Пераскева Васильева
Отец ребёнка: Медведев Василий Афанасьев
Смерть
Неизвестно