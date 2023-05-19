Медведев Дмитрий Васильев
Место рождения
Дата рождения26.10.1836
Дата смерти04.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836
Крещение
27.10.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Симиен Егоров Земсков и Онагож села уделнаго кресьянина Ивана Гаврилова Белякова жена Агапия Афонасьива | Казанская церковь
Смерть
04.11.1836
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.11.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви