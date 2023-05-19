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Медведев Дмитрий Васильев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.10.1836

Дата смерти

04.11.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836

Отец: Медведев Василий Афанасьев

Мать: Медведева Акилина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Симиен Егоров Земсков и Онагож села уделнаго кресьянина Ивана Гаврилова Белякова жена Агапия Афонасьива | Казанская церковь
Смерть
04.11.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой | от младенческой
Похороны
?.11.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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