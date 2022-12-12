Добрякова (Медведева) Пераскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Медведева) Пераскева Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Василий Афанасьев

Мать: Медведева Акилина Егорова

Бракосочетание
23.10.1878

Муж: Добряков (родионов) Иоанн (Иван) Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопьев Иродионов и Артемий Захаров Иродионов; по невесте - того же села крестьяне Стефан Филиппов Афанасьев и Никифор Емелианов Слепов | К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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