Добрякова (Медведева) Пераскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1878
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - села Новой Рачейки крестьяне Никита Прокопьев Иродионов и Артемий Захаров Иродионов; по невесте - того же села крестьяне Стефан Филиппов Афанасьев и Никифор Емелианов Слепов | К... Показать все
Смерть
Неизвестно