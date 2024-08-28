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Максим Кириллов

Место рождения

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

До 01.12.1893

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Кирилл Андреев

Мать: Елена Иванова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Семен Максимов

Мать ребёнка: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Терентий Максимов

Мать ребёнка: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.11.1871 ст.

Сын: Петр Максимов

Мать ребёнка: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 354.
Рождение ребёнка
07.09.1874 ст.

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) 39_22_187_363
Смерть
До 01.12.1893

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