Максим Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиДо 01.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: Кирилл Андреев
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Семен Максимов
Мать ребёнка: Акилина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Акилина Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Терентий Максимов
Мать ребёнка: Акилина Кондратьева
Рождение ребёнка
25.11.1871 ст.
Сын: Петр Максимов
Мать ребёнка: Акилина Кондратьева
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 354.
Рождение ребёнка
07.09.1874 ст.
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Акилина Кондратьева
ГАПО (Псков) 39_22_187_363
Смерть
До 01.12.1893