Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти20.04.1871 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Андрей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Андреев
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Максим Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Андреев
Смерть
20.04.1871 ст.
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 364. 75 лет. От чахотки.
Похороны
22.04.1871 ст.
Могильно, Могилянская волость, Себежский уезд
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 364.