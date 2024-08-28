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Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

20.04.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Андреев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Андреев

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Максим Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Андреев

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.04.1871 ст.
Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 364. 75 лет. От чахотки.
Похороны
22.04.1871 ст.
Могильно, Могилянская волость, Себежский уезд
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 18. Д. 179. Л. 364.

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