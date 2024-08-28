Кирилл Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Андреев

Кирилл Андреев

Место рождения

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

До 20.04.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кириллова

Мать ребёнка: Елена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Андрей Кириллов

Мать ребёнка: Елена Иванова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Максим Кириллов

Мать ребёнка: Елена Иванова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 20.04.1871 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.