Кирилл Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиДо 20.04.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кириллова
Мать ребёнка: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Андрей Кириллов
Мать ребёнка: Елена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Максим Кириллов
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
До 20.04.1871 ст.