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Андрей Кириллов

Место рождения

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

До 14.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кирилл Андреев

Мать: Елена Иванова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Филимонова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Михаил Андреев

Мать ребёнка: Феодосия Филимонова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Феодосия Филимонова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.

Сын: Никифор Андреев

Мать ребёнка: Феодосия Филимонова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 342.
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Феодосия Филимонова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 350.
Смерть
До 14.03.1892 ст.

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