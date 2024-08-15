Андрей Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиДо 14.03.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Кирилл Андреев
Мать: Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Филимонова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Михаил Андреев
Мать ребёнка: Феодосия Филимонова
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Феодосия Филимонова
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.
Сын: Никифор Андреев
Мать ребёнка: Феодосия Филимонова
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 342.
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Феодосия Филимонова
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 350.
Смерть
До 14.03.1892 ст.