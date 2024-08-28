Терентий Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Максим Кириллов
Мать: Акилина Кондратьева
Бракосочетание
29.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Ксения Терентьева
Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
22.01.1900
Сын: Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)
Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Михайлов и крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Александр Терентьев
Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Дочь: Васса Терентьева
Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)
Поручитель
07.02.1911 ст.
Поручитель по жениху, крестьянину деревни Толкачева Могилянской волости Титу Михайлову (вдовец, 49 лет). Невеста: Соинской волости деревни Плискина Анна Никитина (вдова, 42 года).
Смерть
Неизвестно