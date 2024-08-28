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Терентий Максимов

Место рождения

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Максим Кириллов

Мать: Акилина Кондратьева

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1890 ст.

Жена: Александра Георгиева (Егорова)

Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Ксения Терентьева

Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)

Рождение ребёнка
22.01.1900

Сын: Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Михайлов и крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Александр Терентьев

Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)

Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Дочь: Васса Терентьева

Мать ребёнка: Александра Георгиева (Егорова)

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
07.02.1911 ст.
Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Поручитель по жениху, крестьянину деревни Толкачева Могилянской волости Титу Михайлову (вдовец, 49 лет). Невеста: Соинской волости деревни Плискина Анна Никитина (вдова, 42 года).
Смерть
Неизвестно

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