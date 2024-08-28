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Александра Георгиева (Егорова)

Место рождения

Плискино, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Плискино, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
29.01.1890 ст.

Муж: Терентий Максимов

Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Ксения Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Максимов

Рождение ребёнка
22.01.1900

Сын: Тимофей Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Максимов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Михайлов и крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Александр Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Максимов

Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.

Дочь: Васса Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Максимов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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