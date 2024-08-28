Александра Георгиева (Егорова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1890 ст.
Муж: Терентий Максимов
Соино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Ксения Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Максимов
Рождение ребёнка
22.01.1900
Сын: Тимофей Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Максимов
Восприемники: той же деревни крестьянин Федор Михайлов и крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Александр Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Максимов
Рождение ребёнка
02.09.1904 ст.
Дочь: Васса Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Максимов
Смерть
Неизвестно