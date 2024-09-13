Кучеренко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кучеренко Иван Игнатьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно