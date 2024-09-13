Кучеренко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеренко Иван Игнатьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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