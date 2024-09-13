Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Степан Григорьевич

Мать: Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучеренко Василий Иванович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеренко Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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