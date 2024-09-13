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Женский

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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучеренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Кучеренко) Гаша

Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
25.10.1825

Сын: Кучеренко Алексей

Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич

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