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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучеренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Кучеренко) Гаша
Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.10.1825
Сын: Кучеренко Алексей
Отец ребёнка: Кучеренко Иван Игнатьевич